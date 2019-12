L'illuminée, cette course nocturne déguisée à travers la citadelle de Belfort, a lieu ce samedi 14 décembre à 19h30. Plus de 900 personnes sont inscrites pour la cinquième édition.

Belfort : plus de 900 inscrits pour la cinquième édition de l'illuminée

La course se fait de nuit, dans les galeries et sous-terrains de la citadelle de Belfort.

Courir déguisé, de nuit, dans la citabelle, éclairé par les cracheurs de feu. C'est le concept de l'illuminée. Cette année, pour la cinquième édition de cette course nocturne belfortaine, plus de 900 personnes se sont inscrites. La course a lieu ce samedi au départ de la Place d'Armes, à 19h30.

De nombreuses animations sont prévues tout au long de la course. - lilluminée.fr

Le parcours ? Une boucle de 4,2 kilomètres, à faire en courant ou en marchant (on peut prendre son temps, la course n'est pas chronométrée!), à travers la Citadelle... et ses espaces secrets. C'est tout le principe : durant l'illuminée, des endroits de la citadelle, d'habitude inaccessibles au grand public sont ouverts, comme des sous-terrains.

Une boucle de 4,2 kilomètres, à faire en courant ou en marchant - lilluminee.fr

Cracheurs de feu et musiciens

Objectif : faire découvrir le patrimoine culturel et militaire de Belfort (Le Lion, la citadelle, la cour du Château) tout en s'amusant. Les coureurs croiseront sur leur chemin, cracheurs de feu, musiciens et autres comédiens. Les 10 premiers remporteront des bons d'achat, allant de 30 à 50 euros et de nombreux lots.

Le départ de la course est prévu ce samedi à 19h30 sur la Place d'Armes. Si vous souhaitez participer, il est encore possible de s'inscrire à partir de 17h (les inscriptions se font rue des Boucheries, dans la Maison de quartier Vieille Ville). Prévoyez la capuche et de vieilles baskets : on annonce de la pluie.