Bell Fourche City : un Berrichon va ouvrir un village Western près de Bourges

Un village Western au coeur du Berry : c'est le projet insolite d'un habitant de Menetou-Salon, passionné par le Far West. Franck Gilbert espère ouvrir un village de sept tentes trappeurs et tipis sur le terrain de vingt hectares qu'il possède à Menetou-salon.

Bell Fourche City est l'un des six projets touristiques que vous pouvez soutenir sur le site KissKissBankBank. Ces six lauréats ont jusqu'au 15 novembre pour réunir leur cagnotte grâce aux internautes. Franck Gilbert a besoin de 5.000 euros, mais espère même atteindre les 10.000 euros pour aller plus loin encore. Ce village Western accueillera ses premiers touristes au printemps prochain. La cagnotte KissKissBankBank permettra d'acheter les sept hébergements : tipis et tentes de trappeurs... pour un séjour rustique.

Le saloon est déjà sorti de terre. © Radio France - Michel Benoit

Un premier bâtiment est déjà construit... Une façade rouge, des petites fenêtres blanches, ce bâtiment sera le coeur névralgique du village imaginé par Franck Gilbert : " Là, vous êtes dans le saloon. Un saloon typique de l'époque du Far West, au 19eme siècle. J'ai mis des portes classiques, entièrement fermées. Les portes à battants mobiles comme on les voit dans les films d'Hollywood, c'était peut-être vrai, là où il faisait très chaud, au Texas, par exemple, mais la conquête de l'Ouest concernait aussi des régions où le climat était plus froid."

La décoration commence à prendre forme avec ces peaux de vache notamment © Radio France - Michel Benoit

Le comptoir n'est pas encore monté, mais il y a déjà quelques tables et la décoration prend forme avec des peaux de vaches et la lampe tempête : " Il n'y a pas d'électricité. Il ne faut pas oublier qu'on est au 19eme siècle. On s'éclairait à la lampe tempête et aux bougies."

Bell Fourche City accueillera ses premiers touristes au printemps 2022 © Radio France - Michel Benoit

C'est bien parti pour l'achat des tentes trappeurs et des tipis : sept au total puisque l'objectif de 5.000 euros est déjà largement dépassé. A l'intérieur, les touristes disposeront d'un confort minimum : " Des lits métalliques pour dormir. On pourra quand même chauffer l'eau avec un feu de camp ou un poêle à bois. Pour la douche, il faudra utiliser un seau douche qu'on pourra monter au dessus de la tête avec une poulie. On disposera ainsi de 20 litres d'eau pour se laver."

Vous voilà prévenus, messieurs ! © Radio France - Michel Benoit

Les téléphones portables devront être rangés... Quarante-cinq internautes ont déjà réservé une nuitée : " On viendra pour faire un break dans la nature. Ici, pas de lignes haute-tension, pas de poteaux électriques, mais des arbres, des pâtures et des chemins pour se promener. On oublie tout et on proposera des randonnées à cheval puisque j'élève des chevaux paint-horses, les mêmes que ceux utilisés par les cow-boys. Des petits chevaux très calmes et travailleurs."

Un cheval paint horse typique du far west © Radio France - Michel Benoit

Tout cela à quelques kilomètres de Bourges, non pas au pays des bisons, mais plutôt des sangliers. Vous pouvez retrouver ce projet sur le site KisskissBankbank dans le cadre de la campagne de financement lancée avec l'agence tourisme et territoires du Cher.