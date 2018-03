Leers, France

Ce sont de vrais passionnés de mobylettes, de bonnes vieilles Motobécane. Ils s'appellent les Mobyloutes, une bande de 11 joyeux copains, 5 filles, 6 garçons, basés à Leers près de Roubaix, qui sillonnent les campagnes avec leurs mob. Des engins qu'ils rachètent, et qu'ils retapent. Pour Serge, le mécanicien du groupe, la mobylette, c'est "la liberté. C'est deux-roues, qu'on a eus à l'adolescence, nous ont permis de voyager dans les campagnes, et d'être libres".

Sandra, sa compagne, qui est aussi une Mobyloute convaincue, s'est sentie "impressionnée" quand elle a eu sa mob. "J'ai adoré, j'ai retrouvé la sensation de quand j'ai appris à faire du vélo !"

Des balades aux beaux jours

Dès que les beaux jours arrivent, les Mobyloutes partent, tous ensemble, faire des sorties, dans la région, et ailleurs. Et ils ne passent jamais inaperçus, surtout dans les villages, beaucoup de papis et de mamis ont encore ces fameuses Motobécane et leur proposent de l'aide en cas de panne, raconte Serge. Chaque année depuis 2015, la petite bande fait un gros voyage d'une semaine, 11 mobs et une voiture-balai, à 50 km/h de moyenne sur les routes de France.

Les Mobyloutes sillonnent les campagnes aux beaux jours - Photo fournie par le groupe

Quatre mobylettes volées

Lors de leur voyage, l'an dernier, dans les côtes d'Armor, à St Brieuc, les Mobyloutes ont vécu une sacrée mésaventure. Le dernier jour, ils se font voler quatre mobylettes, qui dorment dans la remorque. Tout le monde se mobilise, dans la presse locale, sur les réseaux sociaux, sur le terrain, des passionnés de mob bretons donnent un coup de main aux Nordistes. Et, miracle, moins d'un mois après, deux mobylettes réapparaissent, déposées à vingt mètres du commissariat. Même scénario tout récemment il y a un mois, les deux autres refont surface. Sandra reconnaît avoir "crié de joie" quand elle a retrouvé sa mob !

Voyage en Angleterre

Au mois de mai prochain, les 11 amateurs de vélomoteurs vont donc pouvoir repartir en voyage. Ils vont traverser la côte Sud de l'Angleterre, de Douvres à Brighton. Il y a un peu de réparations à faire d'ici là sur les mobylettes volées, mais Serge est prêt : "c'est sûr qu'il nous arrivera des pannes, mais c'est pas grave, de toute façon on en prend une de rechange. Advienne que pourra !".

Contact des Mobyloutes

Si vous possédez une Motobécane dont vous voulez vous séparer, contactez les Mobyloutes sur cette adresse mail : chaudronau89@gmail.com