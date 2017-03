Un couple de la métropole lilloise participe au "Dakar du VTT"

Charlotte et Benjamin, 25 et 30 ans, vont participer à partir du 19 mars la Cape Epic 2017. Une course à VTT par étapes et par équipes, en Afrique du Sud. Particularité de leur duo : ils sont en couple !

Charlotte et Benjamin habitent à Verlinghem, près de Lille, fondus de vélo tous les deux, c'est même lors de courses de vélo qu'ils se sont rencontrés. Leur spécialité, c'est le VTT, ils roulent ensemble au club de St Amand les eaux.

A la mi-mars, ils partent en Afrique du Sud, pour participer en équipe mixte, à la Cape Epic. C'est une course de VTT par étapes, du 19 au 26 mars, la plus dure du monde disent les spécialistes. On l'appelle le Dakar du VTT. Benjamin y a déjà participé, il y a 4 ans, et quand cette fois il a proposé à Charlotte de l'accompagner, elle a trouvé ça "mieux qu'une demande en mariage" !

15 heures de vélo par semaine

En attendant le départ, le couple s'entraîne, entre 10 et 15 heures par semaine, "à 10 000%",souligne Charlotte. Leurs sorties, ils les font essentiellement dans les Monts de Flandres, et ont passé une semaine à Fréjus, dans le Var, pour se rapprocher un peu plus des conditions réelles. Face à plus de 600 autres équipages, ils vont parcourir près de 700 km, sous parfois des températures atteignant les 35 degrés, avec des nuits sous la tente. En moyenne, ce sera 6 heures de VTT par jour. Benjamin sait qu'il y aura parfois du vent, et a l'intention de laisser Charlotte "se cacher à l'abri derrière moi, si besoin s'accrocher dans les montées, si c'est vraiment dur".

Il y aura des engueulades !

Etre en couple dans ce genre de course, pour Benjamin, c'est "plutôt un avantage". Même si "il n'y a pas de filtres, tout est dit, ça peut aller au clash. Il y aura des engueulades, mais je ne les crains pas". Charlotte a bien l'intention de veiller à ce que Benjamin "ne parte pas trop devant, car parfois il se sent pousser des ailes dans les montées !"

