Roncq, France

C'est une discipline-reine dans le Nord-Pas-de-Calais : la colombophilie, course longue distance de pigeons-voyageurs. Dans la région, on compte 5000 amateurs, et l'un d'entre eux, à Roncq, dans la métropole lilloise, vient d'être sacré l'équivalent de vice-champion d'Europe. Pierre Bockstael est deuxième du classement européen établi par le site de référence, un site belge. Le premier est également Nordiste, il s'agit de Samuel Turcq, dans les Flandres. "C'est pas rien", estime Pierre Bockstael, "c'est une belle surprise. Le plus étonnant, c'est qu'on arrive à battre les Belges, les Hollandais, toutes les grandes références de la colombophilie. C'est une grande fierté".

Des cracks-pigeons !

Vice-président de l'Entente colombophile roncquoise, Pierre Bockstael élève une cinquantaine de pigeons. De véritables "cracks-pigeons", comme il les appelle, autrement dit des champions. Ils peuvent parcourir jusqu'à 1000 km : par exemple lorsqu'ils sont lâchés à Barcelone, ils rentrent en moins de 24 heures à la maison, soit une vitesse jusqu'à 80 km/h. Alors quand ils sont de retour au pigeonnier, ils sont bichonnés : "ils méritent le respect, c'est un marathon ! Quand ils rentrent, ils ont des petites graines, des vitamines, on les met au repos. On en prend soin".

Une passion de toujours

Pierre Bockstael insiste : ce sont les pigeons, les stars, lui, il n'est "que" le soigneur. Il passe des heures à s'occuper d'eux, dès 5 heures du matin à la belle saison, aidé de son fidèle Gaston, son chien qui monte la garde devant le pigeonnier. Cette passion remonte à loin, à 10 ans, avec son père, il faisait déjà voler les pigeons. Aujourd'hui, dans sa colonie de champions, il connaît chacun par son petit nom, un nom qu'il leur donne au bout de trois ans, une fois qu'il est sûr qu'ils vont toujours revenir au colombier.

A la recherche d'un local à Roncq

Pierre Bockstael se définit aujourd'hui comme champion SDF, car le local de l'Entente colombophile roncquoise a brûlé il y a trois ans. Le club est donc à la recherche d'un lieu, on fait passer le message, non pas par pigeon voyageur mais par les ondes de la radio !

