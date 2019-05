Benard Lefèvre, un collectionneur breton complètement marteau

A Trélivan près de Dinan, Bernard Lefèvre collectionne les marteaux. Il en possède plus de 2.500 et chaque marteau a une histoire.

Trélivan, France

Si vous dites à Bernard Lefèvre qu'il est complètement marteau, ce plombier-chauffagiste de 73 ans vous répond du tac au tac : "non je suis marcuphiliste" ! Et paf ! Traduction : collectionneur de marteaux. Il en possède plus de 2.500. Et bientôt beaucoup plus car Bernard vient de racheter... 1.500 marteaux à un collectionneur d'Albi (Tarn).

"Je trouve que ce sont de beaux outils", explique Bernard. "Et puis _chacun a sa spécificité_, ça va du marteau de maquettiste qui ne va pas peser plus de 50 grammes au marteau de paveur qui fait 5,5 kilos, chaque marteau correspond à un métier".

Son marteau le plus cher : "c'est un marteau pour travailler le schiste, il vaut 300 euros mais on peut trouver des marteaux à plus de 1.000 euros".

Ecoutez - Des petits, des gros, des biscornus, des lourds des légers... Bernard Lefèvre vous fait découvrir ses marteaux. Copier

Bernard Lefèvre a exposé une partie de sa collection la semaine dernière à Quevert près de Dinan. Il exposera à nouveau ses outils prochainement à Plédéliac et Saint-Igneuc dans les Côtes d'Armor. Et pourquoi pas à Saint-Clou ?!