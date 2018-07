Jeumont, France

Alors que la France entière l'a découvert ces dernières semaines lors de la Coupe du monde en Russie, le nom de Benjamin Pavard était déjà connu des Nordistes. Le jeune footballeur de 22 ans, l'une des révélations de la compétition, a fait sensation en marquant un but contre l'Argentine en huitième de finale.

Mercredi 18 juillet 2018, il sera de retour à Jeumont, la ville où il a grandi. Les fans qui espèrent décrocher une photo ou un autographe ont rendez-vous à 15h45 à la gare numérique, là où étaient retransmis les matchs pendant le tournoi.

Benjamin PAVARD de retour à JEUMONT!



J’aurai le plaisir d’accueillir notre nouveau champion du monde @BenPavard28 ce Mercredi 18 Juillet après midi à Jeumont!

Très heureux de pouvoir le retrouver et de partager avec vous tous notre immense Fierté !



Plus d’infos à venir ! — Benjamin Saint-Huile (@BSaintHuile) July 16, 2018

Le maire de la ville, Benjamin Saint-Huile, n'a eu aucun mal à convaincre le footballeur et son agent. Benjamin Pavard reste très attaché à sa région et souhaitait revenir à Jeumont. "C'est important pour lui, pour pouvoir remercier les gens qui l'ont soutenu depuis la première heure et c'est important pour nous de célébrer notre champion du monde, l'enfant du pays et lui dire l'admiration qu'il suscite et l'exemplarité qu'il représente pour nos enfants. Il est un beau repère pour notre jeunesse et un exemple à suivre pour tous", explique le maire.

Le joueur est passé par les clubs de Jeumont et Lille avant de signer à Stuttgart en 2016. Mais il garde toujours un œil sur sa région. Benjamin Pavard s'était déjà exprimé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il y remerciait ses fans.