Pour soutenir l'équipe de France de football, Christophe Fauvel a posté sur Twitter une photo de trois femmes de dos et vêtues d'un simple string.

Maquillage, drapeau au balcon, chant. Pour soutenir l'équipe de France de football avant son quart de finale face à l'Uruguay, chacun peut choisir sa méthode. Ce vendredi 6 juillet, le président du club de foot de Bergerac a choisi un moyen pour le moins "culotté" ou "amusant" diront certains, "choquant" diront d'autres.

Christophe Fauvel assume

Depuis Milan, où il se trouve pour des raisons professionnelles, Christophe Fauvel a envoyé sur son compte Twitter une photo de trois jeunes femmes de dos, habillées d'un simple string aux couleurs du drapeau français. Le président du club bergeracois a ajouté un "Allez la France" à ce message retweeté par quelques internautes. Pas sûr que cette photo soit du goût des féministes et plus largement des défenseurs de l'égalité homme-femme, mais Christophe Fauvel assume. "Si cela choque les gens j'en suis désolé mais cet effet de mode depuis l'affaire Weinstein m'agace autant que ceux qui pratiquent ce type d'abus. Le viol est un crime pas la liberté sexuelle. Je revendique la liberté d'importuner," ajoute celui qui est aussi président de la CCI de Dordogne et du Medef de Nouvelle-Aquitaine.

