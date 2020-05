Bergerac : Qui a volé les hosties de l'église Saint Jean des Cordeliers ?

Le père Bagard n'en revient pas. Qui a pu commettre ce sacrilège, dérober des hosties qui ne peuvent être manipulées que par les mains d'un prêtre ? C'est une profanation et un sacrilège pour l'abbé de cette paroisse traditionaliste, la violation d'un lieu sacré.

une plainte a été déposée

Mardi soir, alors qu'il priait dans cette église, il a aperçu deux hosties au sol et des débris de bois et de dorure. Il a vite fait de découvrir que les deux ciboires contenant les hosties consacrées avaient disparu. Le tabernacle a été fracturé. Et ce vol le laisse perplexe car d 'autres objets de valeur ont été laissés. Visiblement le, ou les voleurs, n'étaient intéressés que par ces hosties. Il a donc porté plainte contre ce larcin qui, dit il, bouleverse sa paroisse. Les policiers sont venus enquêter sur place. L'église traditionnellement fermée, était restée ouverte pour permettre aux fidèles de venir y prier, puisque les messes sont interdites à cause du Covid 19.