Bergerac : une chasse au trésor dans les rues de la ville pour trouver 1.000 euros

Une société bordelais organise une chasse au trésor dans les rues de la cité de Cyrano les 30 et 31 mars. Les participants pourront gagner 500 euros lors ces deux chasses.

Bergerac, France

La ville de Bergerac va accueillir deux grandes chasses au trésor à la fin du mois de mars. Elles seront organisées les 30 et 31 mars par la société bordelaise "Hunting Town" qui a déjà œuvré à Bordeaux et La Rochelle. Chaque jour, 500 euros seront à gagner.

Pour participer à cet chasse au trésor il faudra s'inscrire à partir du 1er mars sur le site de la société "Hunting Town". Vous aurez ensuite accès à un groupe Facebook fermé. "La chasse au trésor démarre à 13h avec un live Facebook pour expliquer les règles du jeu et donner quelques consignes de sécurité," explique Thibaut Giuseppi, organisateur du jeu.

500 participants attendus sur deux jours

A l'issue de cette présentation, Thibaut donne un premier indice, la partie démarre. "Chaque indice puis énigme conduit vers une personne à retrouver dans la ville. De fil en aiguille les joueurs vont découvrir une phrase qu'il faudra envoyer à un numéro de téléphone qu'ils devront également reconstituer." Le premier à trouver la bonne réponse remportera alors la somme mise en jeu.

"Il est conseillé de jouer en équipe. Un joueur peut être doué en mathématiques et un autre avoir plus de capacités de déduction. Ça aide," confie Thibaut Giuseppi qui attend 500 participants sur les deux jours. L'inscription coûte 12 euros par chasse et 19 euros pour les deux. Elle est gratuite pour les moins de 12 ans. Si vous avez moins de 18 ans il faudra être accompagné d'un représentant légal.