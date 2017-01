Bergerac : une joueuse gagne 500.000 euros avec un ticket Cash

Une joueuse va empocher 500.000 euros grâce à un ticket Cash acheté dans un bar-tabac de Bergerac le 14 janvier.

L'une des clientes du bar-tabac "le Passage", à Bergerac, a décroché le gros lot en achetant un ticket Cash. Elle va empocher 500.000 euros. C'est le gain maximal pour ce jeu à gratter de la Française des Jeux. La joueuse avait une chance sur cinq millions de remporter le plus gros gain.

La joueuse a déjà décroché une belle somme au ticket Cash en 2016

Le ticket gagnant a été acheté le samedi 14 janvier dernier dans ce bar-tabac situé au 11 avenue du 108e RI, à côté de la gare de Bergerac. Comme d'habitude, la Française des Jeux protège l'anonymat de ses gagnants. On sait seulement qu'il s'agit d'une femme et qu'elle avait déjà gagné à ce jeu l'année dernière. Dans un communiqué, la FDJ explique que "cette récidiviste de la chance ...fidèle du jeu CASH avait déjà gagné une belle somme en 2016". Et comme beaucoup de gagnants, la chanceuse bergeracoise souhaite " acheter une maison et faire des placements".

En Dordogne, le record de gain pour un jeu de la FDJ est de 11 millions d'euros, à Mussidan en janvier 2013.