Bernadette, 79 ans, et René, 84 ans, main dans la main à l'Ultra Marin Raid dans le Golfe du Morbihan

Après une année d’absence, l’Ultra Marin Raid est de retour pour une 16ème édition et 6 épreuves de 28 à 175 km autour du Golfe du Morbihan. 4.675 concurrents sont inscrits. Les courses pédestres empruntent les chemins côtiers d’une baie considérée comme une des plus belles du monde.

Un couple de Mayennais va s'élancer, main dans la main, ce samedi sur l'épreuve de 36 km dite "La Ronde des Douaniers". Des passionnés de randonnées, deux charmants retraités qui ont une pêche d'enfer et un moral d'acier.

"Chaque semaine, on fait entre 70 et 80 kilomètres de marche"

Bernadette Rousseau a 79 ans et René, son mari, 84 ans : "j'ai fait cette épreuve pour la première fois à l'âge de 77 ans et j'étais très contente de terminer dans les temps surtout. On a l'habitude de faire des marches assez longues, assez rapides. On connaît toutes les randonnées en Mayenne, on s'entraîne beaucoup" confient-ils.

L'Ultra Marin Raid, c'est une histoire de famille chez les Rousseau car du côté de Vannes ils vont retrouver leur fils qui arrive d'Angleterre. Bernadette et René ne l'ont pas vu depuis plus d'un an à cause de l'épidémie de coronavirus : "lui va faire la course des 100 kilomètres. Et on espère qu'il terminera bien sa course, comme nous, dans les temps".

Le couple mayennais se donne comme objectif de boucler en moins de 6 heures l'épreuve de 36 kilomètres. Ce n'est évidemment pas l'esprit de compétition qui l'anime, c'est l'amour de la randonnée sportive.