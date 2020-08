Bernard Hinault donnera le départ des 24 heures du Mans vélo le 22 août

Bernard Hinault donnera le départ de la prochaine édition des 24 heures vélo au Mans le 22 août prochain : l'organisation de l'épreuve l'annonce officiellement ce mercredi 5 août 2020 dans un communiqué. Le "Blaireau", quintuple vainqueur du Tour de France, prendra également part à la course dans une équipe de 8 coureurs, composée d’amis et de membres de sa famille.

2516 coureurs au départ

Dans un contexte de crise sanitaire et de rebond de l'épidémie, tout sera fait pour garantir la sécurité des coureurs assure l'organisateur Romain Gasnal. "C'est une épreuve dont le format favorise la distanciation sociale : aux 24 heures vélo, on part aligné sur la ligne droite des stands, et pas en peloton. Il y aura quelques aménagements, et alors ? Ce n'est pas grand chose par rapport au plaisir de se défouler pour sa passion".

2516 coureurs, répartis en 541 formations, doivent prendre le départ de ces 24 heures vélo, dont une équipe France Bleu Maine renforcée par la championne du monde de trail Nathalie Mauclair.

D’autres personnalités seront de la partie, comme les ex-coureurs pro Sylvain Chavanel, Jérémy Roy ou encore Roger Legeay.