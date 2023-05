Sacre de l'OM en Ligue des Champions il y a 30 ans : Bernard Tapie aura sa statue devant le stade Vélodrome

Surpris de constater que rien n'avançait pour rendre hommage à son père, Bernard Tapie, deux ans et demi après sa mort, et dont le corps repose à Marseille, Laurent Tapie a décidé de passer à l'action.

Après réflexion et consultations, il va officiellement annoncer ce vendredi soir, au balcon de la mairie de Marseille, à l'occasion des festivités pour les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions, qu'une souscription publique est lancée. Le but ? Financer la conception d'une sculpture géante, à taille réelle, en hommage à celui qui était président de l'OM lorsque le club est grimpé sur le toit de l'Europe en 1993. Elle sera installée sur le parvis devant le stade Vélodrome.

"Le Boss" comme aiment l'appeler les amoureux de l'OM, va donc avoir sa statue. "Elle va représenter une scène qui a existé dans la réalité puisque le lendemain de la victoire (le 27 mai 1993), l'équipe est revenue à Marseille et a présenté au stade Vélodrome, plein à craquer, la Ligue des Champions nous détaille Laurent Tapie. Et il y a eu un moment lors duquel les joueurs (au nombre de six) portent mon père sur leurs épaules et où il brandit la Coupe. C'est donc cet instant que l'on veut refaire en statue (voir photos ci-contre) mais en mettant les joueurs en tenue de match, donc avec leur tenue du 26 mai, et mon père en costume cravate comme il l'était, brandissant la Coupe".

Coût du projet : 200.000 à 300.000 euros.

Laurent Tapie va officialiser la création d'une association à but non lucratif, "A jamais les premiers" afin d'ouvrir une souscription publique. Car il faut compter "entre 200.000 et 300.000 euros" pour cette sculpture selon Laurent Tapie, réalisée par un spécialiste, l'artiste Joël Vergne. Laurent Tapie estime sa livraison à deux ans et reste "convaincu du succès de cette souscription. Car non seulement elle aura du succès à Marseille mais aussi, au-delà, dans toute la France. Car il y a beaucoup de gens qui aimaient mon père au-delà des seuls supporters de l'OM. Je suis convaincu qu'on lèvera donc plus que ce dont on a besoin pour la statue. Et si c'est le cas, on a déjà prévu d'attribuer les fonds à l'association 9decoeur de Jean-Pierre Papin, qui reste le joueur le plus emblématique de la période Tapie à l'OM. Mais qui était dans l'autre camp le soir de la finale. Il jouait pour Milan. Mais je voulais l'intégrer à ce projet."

La sculpture sera installée devant le stade Vélodrome, côté Jean Bouin - ATELIER D’ART URBAIN JOEL VERGNE

Si Laurent Tapie a franchi le pas, c'est aussi parce que rien ne bougeait concernant un hommage à celui qui a marqué, à jamais, l'histoire du club. "Il y avait de la frustration de se dire, "tiens, comment cela se fait-il que pour quelqu'un qui a tant apporté, il ne se passe rien ?" concède Laurent Tapie. Bon, je n'ai pas cherché à comprendre plus que ça. Si les choses ne se font pas, je les fais moi-même. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, quelque chose va être renommé du nom de Bernard Tapie (l'esplanade devant le stade Vélodrome, côté boulevard Michelet). Et que l'on aura une statue monumentale qui rappellera ce qu'il a apporté et qui rendra hommage pas seulement à lui mais aussi à cette équipe victorieuse. Encore une fois, c'est un truc classique de faire un rappel, comme cela existe dans d'autres clubs comme Manchester United par exemple. Ce n'était pas normal qu'il n'y ait rien pour mon père."

Pour participer au financement de la sculpture représentant Bernard Tapie et six joueurs de l'OM, voici le lien: ajamaislespremiers.org .