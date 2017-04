Berrien : après les terrains à 1€, une délégation coréenne vient s'inspirer du modèle breton

L'initiative pour sauver l'école et redynamiser le bourg finistérien de 980 habitants, continue de faire des émules. Deux ans après le lancement de la vente des terrains à un euro le mètre carré, la mairie de Berrien a reçu une délégation sud-coréenne qui veut s'inspirer des initiatives locales.

Ils ont découvert Berrien et ses 980 habitants à la télé ! Les sud-coréens se sont enthousiasmés pour ce petit bourg breton, qui a décidé de brader ses terrains pour sauver l'école. Les parcelles à un euro du mètre carré avaient pour but de séduire des familles et d'attirer de nouveaux habitants.

Seize Coréens en délégation pour découvrir le système de santé

Le maire Paul Quéméner, n'imaginait pas le buzz qui suivrait. Dans un sourire, il explique "si j'avais su ça, je ne sais pas si je l'aurai fait !" Tous les journaux de France se sont intéressés à cette initiative, et des reportages ont été diffusés dans tout le Maghreb, grâce à une équipe d'Al Jazira, mais aussi donc en Corée du Sud. Une équipe était venue tourner un reportage dans la ville. C'est ce qui a incité une délégation sud-coréenne de choisir la commune de Berrien. Ce jeudi, ils étaient 16, accompagnés d'une interprète, à avoir fait le déplacement. Des personnes qui travaillent dans le social et la santé qui venaient découvrir le système français et qui cherchaient des solutions pour revitaliser les bourgs ruraux à plus de 9000 km de là. Plus près de chez nous, une municipalité de la Sarthe a décidé, elle aussi, de s'inspirer de la méthode bretonne.

L'opération terrains à un euro a fonctionné

Sur les huit parcelles vendues depuis 2015, une maison est en cour de construction et deux permis de construire ont été déposés. Deux familles ont préféré repartir et les autres continuent de chercher un travail pour s'installer dans la commune.