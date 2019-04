VIDEO - À Besançon, des étudiants ingénieurs s'affrontent au championnat du lancer d'avions en papier

Besançon, France

Drôle de scène ce jeudi après-midi dans le hall de l'école d'ingénieurs de l'ENSMM (l'école nationale supérieure de mécanique microtechniques), à Besançon : une quarantaine d'étudiants était en train de faire voler des avions en papier. Il s'agit d'une manche du championnat de France de lancer d'avions en papier, organisé par Red Bull. À la clé de cette manche : un accès à la finale nationale pour les 2 meilleurs.

Les étudiants ingénieurs de l'ENSMM à #Besançon participent au championnat du lancer d'avion en papier pic.twitter.com/GVMt3faaBq — France Bleu Besançon (@bleubesancon) April 11, 2019

Deux catégories

Les étudiants se sont affrontés dans deux catégories : celle du tir en longueur, où il s'agit d'envoyer son avion le plus loin possible, et celle du temps de vol, où il s'agit de faire planer son avion le plus longtemps possible. Le vainqueur de chaque catégorie participera à la finale nationale le 27 avril 2019, à Paris.

À #Besançon, des étudiants participent à un championnat... de lancer d'avions en papier ! pic.twitter.com/UHTKZ6ToiI — manonklein (@manonklein_) April 11, 2019

Parmi les "bolides" en compétition, il y a de sacrées réalisations. On est bien loin des avions pliés en deux que l'on s'envoie en salle de classe. Chacun à sa technique de pliage "il faut surtout bien appuyer sur les bords que l'on plie" disent les uns, "le plus important c'est la symétrie" disent les autres.

La piste d'atterrissage des avions en papier a été installé dans le hall de l'ENSMM, à Besançon © Radio France - Manon Klein

Le palmarès

- Champion dans la catégorie distance : Rémi Gomes, avec un tir à 24,87 mètres de distance.

- Champion dans la catégorie temps de vol : Thibaud Reaud, avec une durée de 6,78 secondes.