Besançon : non le Père Noel ne " prendra pas sa retraite "

Besançon, France

C'est l'homme du jour. Avant de rentrer chez lui, après une nuit à se faufiler dans les cheminées des foyers du monde, le Père Noël a garé son traîneau sur le parking de France Bleu Besançon. Il est notre invité exceptionnel, ce mercredi 25 décembre.

C'est un Père Noël un peu fatigué qui s'exprime à notre micro en ce jour de Noël. " La nuit a été longue, pour moi et pour mes rennes mais tout s'est bien passé, comme chaque année ", nous rassure le Père Noël. En traîneau, il a parcouru des milliers de kilomètres pour aller apporter les cadeaux à tous les enfants du monde, même les moins sages. Des poupées, des vélos, des livres ; le Père Noël en a déposer par centaines sous les sapins. Des cadeaux pas toujours évident à transporter. " Cette année, beaucoup de petites filles et de petits garçons m'ont demandé des cuisines ". Pas évident on vous l'a dit. Quand les cadeaux sont un peu encombrants et qu'il n'y a pas de cheminée, " j'utilise ma poudre magique. Grâce à elle, je peux entrer dans toutes les maisons ", sourit le Père Noël.

J'aime faire plaisir aux enfants

Le rythme de cette nuit du 24 au 25 février a été très intense. Mais pas question de s'arrêter un jour. Derrière sa barbe blanche et ses lunettes, l'homme se dit encore en forme pour tenir des centaines d'années encore, malgré ses 350 ans. " Je suis éternel. Je ne prendrais pas ma retraite. J'aime faire plaisir aux enfants". Et ils lui rendent bien. Sous les sapins, le Père Noël a pu déguster du lait et des biscuits. " Je suis très très très gourmand. D'ailleurs c'est pour ça que je suis un peu enveloppé ".

Une préférence pour les petits francs comtois

Avant sa tournée, le Père Noël a passé quelques jours sur le marché de Noël de Besançon. _" On m'a dit que les enfants de Besançon étaient très sages et très gentils. Alors je m'y suis installé quelques jours pour leur offrir des friandises, récolter leur liste de Noël et leur faire de gros câlins ". _Le Père Noël qui devrait revenir à Besançon en décembre prochain.

Mais avant son retour, il est temps pour notre Père Noël de retrouver sa maison en Laponie. " _Je vais me reposer, marcher dans la forêt, couper du bois et retrouver la mère Noël, mes rennes et mes lutins". _A l'année prochaine alors!