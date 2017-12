Besançon, France

Vous avez le vertige ? Vous n'osez pas sauter en l'air ? Pour les Bisontins prudents mais curieux, l'office de tourisme organise une animation toute particulière cette semaine.

Les Montagnes du Jura et la station de ski de Métabief ont prêté l'équipement pour une semaine. Un jeu inédit, exclusif puisqu'il a été créé par une entreprise belfortain, Digit-Prime. Rien que le coût de l'équipement est impressionnant : 2.000 euros. Il faut dire qu'il faut un ordinateur puissant, des capteurs de mouvement et un casque de réalité virtuelle à 360 degrés selon Frédéric Feuvrier, en charge du numérique à l'office de tourisme de Besançon.

Une réelle immersion dans le saut à ski. Les images présentent un tremplin, et en regardant ses pieds, des skis apparaissent. Le son mis dans le casque est un réel son de saut... Tout est fait pour qu'on ai l'impression de sauter du tremplin.

Frédéric Feuvrier, responsable du numérique à l'office de tourisme de Besançon Copier

Accrochez vos estomacs, certaines personnes plus sensibles peuvent avoir le vertige, voire tomber. Car il faut bouger, simuler une impulsion pour faire réagir le jeu. Alors bien sûr, il y a un but derrière les images : sauter le plus loin possible.

Laissez vous donc embarquer avec David et Frédéric. David a testé pour le jeu sous les yeux de France Bleu Besançon. C'était la première fois qu'il essayait un casque de réalité virtuelle. Impressionné par le dispositif, il s'est laissé tenter par le saut à ski.