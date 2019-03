Besançon : un pâturage ovin pour gérer les espaces verts urbains

A Besançon, vingt moutons viennent renforcer le troupeau de chèvre conservatoire et vont pâturer certaines prairies urbaines. La Ville a acheté un premier lot de vingt moutons de race Bizet. Une partie de ces moutons seront utilisés sur les collines, en complément des chèvres.

Depuis 2007, la Ville de Besançon gère et entretient les pelouses sèches des collines en y faisant pâturer un troupeau de chèvres, excellentes débroussailleuses. En janvier 2018, après dix ans de partenariat avec un éleveur local, la municipalité a choisi de racheter le troupeau pour pérenniser ce mode de gestion qu'elle estime "écologique, économique et efficace". Deux bergers, agents municipaux, s’occupent du troupeau qui passe l’été sur les collines, et l'hiver à la ferme des Torcols.

Une mixité ovin-caprin

Fort de cette expérience et de cet outil, la collectivité a décidé d’élargir l’action de son "troupeau conservatoire" en gérant par pâturage, certaines prairies urbaines, grâce à l’acquisition toute récente d’un premier lot de vingt moutons de race Bizet. Une partie de ces moutons seront utilisés sur les collines, en complément des chèvres. La mixité ovin-caprin est en effet privilégiée pour mieux entretenir les milieux naturels. L’autre partie sera utilisée dès le mois de mars pour pâturer les prairies urbaines, avec quelques chèvres.

Ne pas donner de pain aux moutons

Cette action débutera sur la prairie humide qui borde le ruisseau de la Mouillère, au pied de la Tour de la Pelotte, et se poursuivra sur des espaces communaux des quartiers Saint-Claude et des Montboucons.

La Ville rappelle que ces animaux herbivores sont nourris et soignés par les bergers et qu'il n'est pas utile de leur donner du pain. D'ailleurs leur appareil digestif n’est pas conçu pour digérer ce type d’aliment.

