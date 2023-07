Besné : leur voisine est devenue leur pire cauchemar

La ferrailleuse accumule les déchets "y compris des solvants et des produits chimiques" selon le couple qui vit juste à côté et qui se dit par ailleurs victime de harcèlement, de menaces de mort et de vandalisme

Quand l'enfer, ce sont les voisins, quels sont les recours ? A Besné, près de Donges, ce couple avec deux enfants en bas âge de vit un cauchemar depuis trois ans. Leur voisin héberge une amie ferrailleuse qui accumule les déchets. "Le dépotoir déborde, il y a de tout, y compris des solvants et des produits chimiques" assure Katell. "Je trie les déchets en usine, je suis technicienne de l'environnement, je sais de quoi je parle". Son mari, Yves, paysagiste, raconte comment la situation a peu à peu dégénéré.

ⓘ Publicité

loading

Yves et Katell avec leur petit dernier dans les bras. "Ce n'est pas à nous de partir, ce qu'on vit, c'est une profonde injustice" © Radio France - Hélène Roussel

Insultes, menaces de mort, vandalisme

Le couple s'installe en 2016. Un chemin en servitude sépare les deux maisons. Au début tout se passe bien. "Je lui ai même donné de la ferraille" se souvient Yves. Et puis, il y a trois ans, elle commence à brûler du plastique. "On a essayé de négocier, de lui dire que ce n'était pas possible, que c'était toxique, et là, ça a été le début de la fin". Le couple détaille alors une succession d**'insultes,** de menaces de mort, d**'harcèlements**, de vols, de dégradations. "Elle nous a volé du courrier, détruit notre cabanon, elle a tapé sur des casseroles dès 6 heures tous les matins, escaladé notre clôture, déversé des produits chimiques sur notre haie, on la voit sur nos caméras de vidéosurveillance". De quoi en perdre le sommeil. Tout récemment, Yves et Katell la soupçonne d'avoir empoisonné le puit qui leur sert à arroser le potager. "Et combien de fois avec son camion a-t-elle frôlé les enfants ?". Le couple a déposé maintes plaintes, certains habitants du village aussi. Aucune procédure n'a abouti.

La maire de Besné "démunie"

La maire de Besné, Sylvie Cauchie, assure prendre l'affaire très au sérieux. "Ca fait plus de deux ans que je suis le dossier, je suis venue régulièrement sur place avec les gendarmes, mais il n'y a aucune réponse pénale, aucune interdiction judiciaire. Elle a le droit nous dit-on d'accumuler ces déchets au nom de son activité de ferrailleuse. Je suis démunie, totalement impuissante" avoue l'élue.

loading

Quand on demande à ce jeune couple pourquoi il n'abandonne pas, pourquoi il ne déménage pas, la réponse fuse : "ce serait une injustice. Cette maison c'est notre rêve, ce n'est pas à nous de partir, c'est à la justice et aux services de santé de prendre cette dame en charge". Katell imagine de toutes façons que leur maison a déjà perdu de sa valeur avec tous ces déchets à proximité. "On mènera le combat jusqu'au bout".

Aucune interdiction judiciaire "au nom de son activité de ferrailleuse", la maire de Besné se dit impuissante. © Radio France - Hélène Roussel

Une pétition circule dans le village, elle sera déposé dans les jours qui viennent sur le bureau du préfet. Enfin, un dernier espoir : que le bruit médiatique et celui des réseaux sociaux finissent par retenir l'attention de la justice.