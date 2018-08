C'est la troisième salle de casse en France. Après Paris et Nice, un "Défouloir" vient d'ouvrir à Lille. Vous venez, vous payez, et vous cassez tout ce que vous voulez en toute sécurité. Un concept imaginé pour ceux qui ont besoin de relâcher la pression.

Lille, France

Votre chef est tyrannique, vos voisins font trop de bruit, vous avez perdu au Monopoly, vous vous êtes fait flasher sur la route. Bref, rien ne va plus, et vous voulez tout casser ! A Lille, un "Défouloir" a ouvert le 4 juillet dernier rue de Cambrai. C'est d'ailleurs le nom de cette nouvelle entreprise nordiste.

Tongs et sandalettes interdites

Le principe : vous payez, vous choisissez votre arme et vous cassez plein de choses pour faire retomber la pression. C'est la troisième salle de casse de ce type en France après Paris et Nice.

Après avoir signé la décharge et enfilé l'équipement de sécurité, vous pouvez choisir votre "arme" © Radio France - Lucas Valdenaire

Avant de tout casser, il y a des précautions à prendre. D'abord, le patron réclame une décharge signée et une pièce d'identité : il faut avoir plus de 18 ans pour vous défouler un bon coup. Ensuite, direction les vestiaires, pour s'équiper avec l'armure complète. "Il faut enfiler une combinaison, un plastron, des jambières, un casque, une visière et des gants, rappelle Karel, l'homme à tout faire des lieux. Oubliez les tongs et les sandalettes, elles sont interdites." Pour entrer dans la salle de casse, les chaussures fermées sont obligatoires. Etape suivante : le choix des armes.

"Vous avez la batte de base-ball, un grand classique. Mais vous avez aussi d'autres armes très prisées comme le pied de biche ou le club de golf".

Entre 10 et 120 euros

Une séance de casse peut durer plus ou moins longtemps (en fonction du prix, du matériel cassé et du nombre de personnes intéressées). Comptez entre 10 et 120 euros la séance, seul ou en groupe. Au sol, il y a une grande bâche pour récupérer les morceaux en vitesse. Au milieu, une petite estrade et plusieurs choses à casser : de la vaisselle fendue, de vieilles bouteilles en verre ou du matériel multimédia hors d'usage. "Ce ne sont pas des choses neuves. Ce sont des choses qui ne pouvaient pas être réutilisées", affirme Anaël le patron.

"Le matériel cassé est recyclé", assure le patron Anaël © Radio France - Lucas Valdenaire

"Le multimédia n'est plus fonctionnel du tout. C'est une association qui prélève les composants dont elle a besoin pour réparer d'autres machines. Nous, on récupère le reste et on fait le tri. Derrière, le matériel est recyclé et valorisé."

Cet été, les clients ne se bousculent pas (la faute aux vacances et à la météo clémente qui n'énervent finalement pas grande monde). Mais le magasin compte bien sur la rentrée de septembre pour lancer la dynamique.

"On a déjà des enterrements de vie de jeunes filles, se félicite Anaël. Ou alors, par exemple, la petite copine qui offre un cadeau à son copain, un peu stressé en ce moment. Un cadeau aussi pour sa meilleure amie qui vient de se faire larguer. On a tous les cas de figures, et c'est top !"

"On reste un loisir"

"Je me souviens d'une cliente qui disait : je vais peut-être me ruiner chez vous, mais je vais revenir souvent! On sentait le besoin chez elle. Mais nous n'avons aucune vertu thérapeutique. On reste un loisir, un divertissement."

A la rentrée, pour que la boutique tourne bien, le gérant espère entre 60 et 80 clients par semaine.