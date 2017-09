Béthune : Il trouve un portefeuille rempli de billets et son propriétaire un an plus tard

Henri-Claude, habitant de Béthune, a trouvé un portefeuille rempli de billets et de cartes bleues il y a un an dans un lac de Bretagne. Son propriétaire a fini par se manifester un an plus tard.

Henri-Claude Honnart ne pensait plus, un jour, retrouver le propriétaire du portefeuille retrouvé un an plus tôt dans un lac de Bretagne. Le breton installé aux Etats-Unis a fini par se manifester un an après la perte de son portefeuille.

Un portefeuille rempli de billets !

C'est en octobre 2016 qu'Henri-Claude Honnart trouve le portefeuille dans le lac de Guerlédan en Bretagne. Le béthunois fait du kayak avec sa fille quand il aperçoit quelque chose dans la boue "j'ai pris l'habitude de ramasser au moins un déchet quand je me balade, là c'était un portefeuille".

Henri-Claude Honnart à Béthune avec le portefeuille du breton © Radio France - Jeanne marie Marco

Pas n'importe quel portefeuille ! Un grand portefeuille noir" rempli de billets, des euros, des livres libanaises mais aussi une dizaine de cartes bleues, des cartes américaines". Henri-Claude et son épouse imaginent alors le scénario "on s'est dit ça doit être un trafiquant de drogue!".

Il répond un an après au message Facebook

Henri-Claude Honnart veut alors retrouver le propriétaire du portefeuille. Il n'y a pas de pièce d'identité mais le nom du propriétaire sur les cartes bleues "j'ai fini par les trouver, lui et sa femme, sur Facebook, j'ai donc envoyé des messages via messenger". Les mois passent, sans réponse.

Presque un an plus tard, la semaine dernière, Henri-Claude reçoit un appel "d'un numéro bizarre que je ne connaissais pas, j'étais au travail, il a laissé un message, c'était le propriétaire du portefeuille!". Henri-Claude n'y pensait même plus, le portefeuille dormait dans son armoire.

Le propriétaire est un breton installé à New-Yort, il explique que son épouse s'est connectée à Facebook pour voir si elle avait reçu des nouvelles d'amis installés en Floride après le passage de l'ouragan Irma. Le béthunois, profitera de son prochain séjour à Paris pour rendre le portefeuille à la fille du breton.