EN IMAGES - Bain de Noël dans une eau à 14 degrés à Biarritz

A Biarritz, l'association des Ours Blancs n'a pas pu organiser son habituel bain au Port Vieux à cause de l'épidémie de coronavirus et des mesures sanitaires mais pour autant certains n'ont pas dérogé au traditionnel bain de Noël.

Habitués ou novices, ils sont arrivés par petits groupes ce vendredi 25 décembre au matin, à la plage du Port-Vieux à Biarritz. En famille ou entre amis, des baigneurs motivés pour aller piquer une tête en ce jour de Noël. Pour Mikela, c'était la première fois : "C'est quelque chose! J'y suis allée en courant, ça allait après il faut nager, bouger pour se réchauffer dans l'eau. C'est finalement dehors qu'on a le plus froid". Des dizaines de personnes se sont littéralement jetées à l'eau, dans une mer bien plus calme et moins brouillonne que les jours précédents et sous un magnifique soleil d'hiver. L'eau était à 14 degrés pendant que dehors le thermomètre n'affichait que 5 petits degrés.

Les habitués restent plus d'une dizaines de minutes dans l'eau. © Radio France - Amaia Cazenave

Contrairement aux Noëls précédents pas de rendez-vous particulier organisé par l'association des Ours Blancs en raison de l'épidémie de Covid 19 et des restrictions sanitaires mais certains membres de l'association ont quand même fait le déplacement et se sont jetés à l'eau bonnet de Père Noël sur la tête et guirlandes autour des maillots de bain. Tous convaincus des vertus des bains quotidien, qui plus est entre deux réveillons. Un rituel revigorant et un véritable remède à la morosité pour tous les initiés. Rose Mary confirme : "On a vraiment de la chance, toutes les salles de sport sont fermées et regardez, nous on peut se baigner dans l'eau, à l'air libre c'est extraordinaire".

L'air était vivifiant au moment de se changer ce vendredi matin au Port-Vieux © Radio France - Amaia Cazenave