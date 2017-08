Biarritz : "les fées Waouh" réussi pour le feu d'artifice du 15 août

La Grande Plage de Biarritz était noire de monde en cette soirée du 15 août. Une foule estimée entre 80.000 et 100.000 personnes massées entre le Bellevue et l'hôtel du Palais, dans les rues, le long et sur la plage pour admirer le traditionnel feu d'artifice.

Oubliées les pluies de la journée, c'est sous un ciel clément et une douceur estivale que tout le monde a profité ce mardi soir du feu d'artifice concocté par la société Lacroix-Ruggieri et l'artificier David Proteau. La thématique cette année, "les fées Waouh", a tenu ses promesses. Petits et grands en ont pris plein les mirettes pendant 25 minutes.