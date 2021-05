PHOTOS - Rassemblement d'un millier de skateurs à Biarritz : "C'était un moment de folie"

"Une ambiance incroyable" : au lendemain du rassemblement illégal de plus d'un millier de skateurs à Biarritz ce dimanche 30 mai 2021, le photographe amateur Serge Bizeul est encore sous le charme. "J'ai vraiment eu de la chance de participer" s'exclame-t-il. Sur ses clichés publiés sur les réseaux sociaux, défilent une foule de "riders" mais aussi des jeunes femmes torse nu, ikurriña au vent, à bord d'une jolie Audi, un duo de musiciens juchés sur un scooter, etc. Serge Bizeul, Breton en vacances sur la côte basque, se décrit comme un passionné de photographie, habitué des spots de surf et fidèle du Pays basque.

Dans le cortège improvisé. - Serge Bizeul

Dans le rassemblement. - Serge Bizeul

A 70 ans, le photographe amateur a été invité par l'un de ses amis au rendez-vous de dimanche soir. Mais évitez de lui parler de son âge, ce serait malvenu. "On garde l'esprit jeune avec mon épouse. J'adore les surfeurs, je viens quatre fois par an au Pays basque et si je pouvais, je viendrais huit fois par an. Et mon appareil photo haut de gamme, c'est mieux qu'un ticket d'entrée pour ce type d'événements" rigole-t-il.

Plus d'un millier de skateurs se sont rassemblés. - Serge Bizeul

Dans le rassemblement. - Serge Bizeul

Les gens ont besoin de vivre, il n'y a pas de mystère.

Après une première étape au parc Mazon, la fête improvisée s'est déplacée rue de Madrid, le long de la Milady. La police municipale était présente et n peu prise au dépourvu d'après Serge Bizeul. Lui 'a d'ailleurs pas attendu la fin de la fête. Toujours avec bonne humeur, il précise : "On est de bons petit Français et des petits vieux alors on a quitté les lieux vers 20h30". Quand on lui apprend que les organisateurs vont probablement être poursuivis en justice, il n'est pas étonné. "C'était un moment de folie et on a un peu oublié les masques et les gestes barrières mais les gens ont besoin de vivre, il n'y a pas de mystère".

Dans le cortège. - Serge Bizeul