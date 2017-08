Biarritz: un trinquet de pelote transformé en appartements

La trinquet est de moins en moins fréquenté pour son propriétaire. Les jeunes se détournent de la pelote basque et les créneaux horaires en matinée ou en après-midi sont désertés

Un trinquet presque centenaire (fondé en 1932) et en bordre du Golf du phare de Biarritz. Le propriétaire avoue que c'est pour lui un crève-cœur, mais son trinquet n'est plus rentable. La baisse de fréquentation a commencé avant les années 2000 et la courbe descend inexorablement, plus personne veut jouer le samedi, en matinée ou en après-midi. Les jeunes préfèrent les nouveaux sports de glisse, les habitudes horaires de travail sont plus strictes. Alors Jean-Pierre Inchaurraga a dû se résoudre à vendre, à son corps défendant.

Jean-Pierre Inchaurraga: "L'activité baisse, la populatyion vieillit, les gens ne veulent plus jouer le samedi. Le problème c'est la rentabilité'" Copier

Une page Facebook @gardonnosfrontons (gardons nos frontons) est créée sur Internet pour recueillir des signatures. Le trinquet ne sera pas entièrement détruit : le permis déposé en mairie prévoit que l'enveloppe murale et la façade soient conservées. Le président de la fédération de pelote... Lilou Etcheverria a demandé que toutes les aires de pelote de Biarritz soient classées...

Lilou Echeverria: "J'ai demande à la mairie que l'ensemble des aires de jeu biarrottes soient classées". Copier

La mairie consultée refuse de s’exprimer... "c'est une affaire privée" affirme-t-elle.