Bicentenaire de la mort de Napoléon : sur les traces de Joséphine à Évreux

Une rue Joséphine au centre-ville, une brasserie Le palais de Joséphine et un domaine Les jardins de Joséphine qui abrite un hôtel d'affaires et des salles de séminaires et de réceptions, "Joséphine a un lien particulier avec Évreux, un lien avec une partie de sa vie peu plus triste et un peu moins faste que ce qu'elle a connu auparavant" explique Élodie Bocquet, cheffe du service des archives d’Évreux Portes de Normandie. Après sa rupture "contrainte et forcée" avec Napoléon, Joséphine se voit en effet offrir le château de Navarre, aujourd'hui disparu"en cadeau de divorce". Début mars 1810, l'impératrice devient duchesse de Navarre et écrit au préfet de l'Eure pour lui annoncer sa venue à Évreux le 29 mars. "C'est le branle-le-bas de combat et elle a été reçue dignement et avec faste par le préfet qui s'est dirigé en grand cortège à Chaufour aux frontières de l'Eure pour l'accueillir. Il l'a accompagnée jusqu'à Évreux où elle a été reçue par de grands discours par le maire d’Évreux. Elle s'est ensuite dirigée vers son château" détaille Élodie Bocquet. Le 30 mars 1810, lendemain de l'arrivée de Joséphine à Évreux, le maire, Michel-Guillaume Dureau de La Buffardière, renomme la rue Saint-Taurin en rue Joséphine.

Joséphine de Beauharnais, gravure extraite de "Napoléon Ier dans l'Eure" de Maurice Collignon. L'ouvrage de 1910, imprimé à Louviers, est conservé au fonds patrimonial de la médiathèque d’Évreux © Radio France - Laurent Philippot

Mais la vie en province ne comble pas les attentes de l'impératrice et Joséphine "trouve que la salle de spectacles de l'époque doit être améliorée et propose de donner 15.000 francs pour la construction du nouveau théâtre" indique Élodie Bocquet.

La lettre signée par Joséphine par laquelle elle offre 15000 francs pour la construction du théâtre © Radio France - Laurent Philippot

L'inauguration du nouveau théâtre a lieu en 1812 mais Joséphine n'y sera pas. Elle n'y mettra d'ailleurs jamais les pieds. En 1895, à la suite de défauts de structure, l'architecte municipal signe le certificat de dangerosité et le théâtre est démoli à partir de février 1896. La construction du théâtre actuel est confié en 1898 à l'architecte Léon Legendre.

La façade du théâtre d’Évreux, vers 1896 (archives municipales, cote 1Fi) © Radio France - Laurent Philippot

Les traces du passage de Joséphine sont encore visibles sur la grande esplanade devant le musée et la médiathèque : "Étant ancienne impératrice ayant gardé son titre, elle avait le droit à un carrosse avec un train de huit à douze chevaux et pour faire demi-tour avec un tel équipage, il vaut mieux avoir de la place" précise Philippe Masson, adjoint à la cheffe de service des archives municipales.

Deux expositions prévues

Détruit en 1836, il ne reste plus rien du château de Navarre offert par Napoléon à Joséphine avec le domaine de la Malmaison et l'hôtel d’Évreux, l'actuel palais de l’Élysée. Pendant ses trois brefs séjours, Joséphine a grandement contribué à l'amélioration de ses jardins. Le fonds patrimonial de la médiathèque Rolland-Plaisance d’Évreux conserve une gravure qui rend compte des travaux engagés ainsi que des ouvrages sur Napoléon. Les documents sont, comme ceux des archives municipales, consultables par le public sur rendez-vous.

La gravure du château de Navarre conservée au fonds patrimonial de la médiathèque Rolland-Plaisance d’Évreux © Radio France - Laurent Philippot

Au musée d'art, histoire et archéologie d’Évreux, un bas-relief sauvé du château est visible au rez-de-chaussée, juste à côté d'une vitrine consacrée au château de Navarre.

Les boiseries et le lustre de cette salle du premier étage du musée d’Évreux proviendraient du château de Navarre © Radio France - Laurent Philippot

D'ici quelques années, le musée d’Évreux consacrera une grande exposition au château de Navarre et prochainement, le comptoir des loisirs, l'office de tourisme et de commerce d’Évreux Portes de Normandie accueillera dans ses murs une exposition en cours de création "Osée Joséphine, impératrice et influenceuse". L'exposition sera visible du 21 juin au 22 septembre 2021. Si Joséphine vivait en 2021, presque sûr qu'elle aurait un compte Instagram ou Tik Tok.