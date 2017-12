Bertrand Moreau est professeur de service et de commercialisation au lycée hôtelier international de Lille. Il nous livre ses règles d'or pour bien dresser sa ou ses tables de Noël.

Ecoutez les conseils de Bertrand Moreau Copier

Les assiettes

Nettoyées au vinaigre blanc, elles seront plus brillantes. On les dispose à un centimètre du bord de la table ("à peu près la largeur d'un doigt").

Les couverts

La fourchette à gauche, pics vers le haut pour un service "à la française". Le couteau à droite. Et les couverts d'entrées disposés de part et d'autre, au fur et à mesure, de l'intérieur vers l'extérieur. "Il ne faut pas hésiter quand on se retrouve devant beaucoup de couverts : commencer par l'extérieur, vers l'intérieur". En haut de l'assiette, les couverts pour le fromage et le dessert.

Les verres

A droite de l'assiette, "du côté du couteau", en diagonale, dans cet ordre : verre à vin blanc, à vin rouge, et à eau. C'est visuellement plus agréable que de les disposer en face de l'assiette.

La fourchette à huîtres

Elle est reconnaissable à ses trois dents, comme le couteau à poisson. Un trident qui rappelle la mer dans la mythologie. Peut-on boire le jus après avoir mangé l'huître ? "Oui, c'est même conseillé, mais discrètement". Tout comme il est autorisé de saucer le beurre à l'ail des escargots.

La découpe de la volaille

Dinde ou chapon, ce sont des incontournables des repas de Noël. Betrand Moreau conseille de la découper "devant les convives. Quand on maîtrise la découpe, c'est un spectacle". Ensuite, on sert à l'assiette, "la viande en bas, la garniture en haut".

La clé : l'anticipation

Pour profiter au mieux de vos invités, mieux vaut anticiper au maximum, préparer tout ce qui est possible en amont : les toasts de saumon, les entrées, l'ouverture du vin... "Choisissez un menu de façon à passer du temps avec vos convives".

Attention aux fautes de goût

Une belle table, c'est "50% de la réussite du repas", affirme Bertrand Moreau. Mais attention aux couleurs trop criardes. "On choisit souvent du rouge, du vert, il vaut mieux rester discret, utiliser des couleurs or ou argent". Et les bougies sont de bon ton à Noël !