Plus d'une centaine de voitures de collection en vente à Créances

Le garage Paul's Classic Cars va doubler sa surface de vente d'ici la rentrée sur cette commune de la côte ouest du Cotentin. Les amateurs de vieilles américaines et anglaises auront le choix le plus important de la région dans cet établissement créé par un jeune manchois.

Plus d'une centaine de voitures de collection sont déjà présentées dans le garage de Créances.

Ce sont des Chevrolet, Austin, Jaguar, MG B cabriolet mais aussi des motor-homes (les très grands camping-cars américains) ou encore des Harley-Davidson qui sont en vente dans cet établissement.

Le garage "Paul's Classic Cars" s'est implanté il y a quelques mois sur la commune de la côte ouest du Cotentin et l'établissement s'agrandit cet été pour doubler la surface de vente et stockage de ces véhicules de collection. "L'idée, il y a 11 ans, c'était d'importer quelques voitures, de la remettre belles pour les vendre en France", explique Paul Ancelin, le propriétaire du garage. "Quelques années plus tard, je n'imaginais pas avoir un tel de stock et vendre autant de voitures de collection".

Le garage propose déjà une centaine de véhicules de collection sur son site de Créances © Radio France - Frédérick Thiébot

Le garage a été créé par Paul Ancelin il y a 11 ans. Il était implanté jusqu'à présent à Gouville-sur-mer à une quinzaine de kilomètres avec un site de stockage dans la commune voisine de Geffosses.

Son propriétaire, âgé aujourd'hui de 31 ans, a eu l'opportunité d'acquérir une ancienne supérette et suffisamment de places pour construire un nouveau hangar. La livraison est prévue début septembre pour offrir 3.000 m² de bâtiments couverts plus le parking. "Je voulais avoir plus de places et surtout regrouper mes activités sur un seul site", explique Paul Ancelin.

Les véhicules arrivent directement de Californie et déjà en bon état.

Ce garage vend des véhicules anciens principalement des années 50 à 70, des voitures anglaises et américaines importées pour la plupart directement de Californie. _"On a quelqu'un qui travaille pour nous à San-Francisco mais on aussi quelques importations de Hollande et d'Angleterre",explique Paul Ancelin. "On importe environ 300 voitures par an. Et les voitures importées de Californie sont saines grâce au climat qui est très sec dans cet état américain."_

Le garage est installé depuis quelques mois dans un ancien supermarché et bénéficie d'un grand parking pour ses cients © Radio France - Frédérick Thiébot

L'équipe d'une dizaine de salariés prépare en permanence 4 à 5 véhicules dans l'atelier derrière le show-room. Il s'agit principalement d'une révision mécanique et de l'immatriculation en France. "On essaie de trouver des voitures qui déjà belles car restaurer une voiture ça prend beaucoup de temps", précise le propriétaire du garage.

L'atelier de préparation des voitures de collection © Radio France - Frédérick Thiébot

Les clients viennent surtout de Normandie, de Bretagne, mais aussi de la région parisienne et même du sud de la France. Ils sont nombreux aussi à acheter à distance sur le site internet du garage. "On a des clients qui se font plaisir, mais aussi d'autres qui achètent pour faire un investissement", constate Paul Ancelin. L'un de ses clients s'est même fait son petit musée personnel avec déjà une cinquantaine de véhicules achetés au garage manchois.