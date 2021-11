De l'huile d'olive fabriquée en Normandie, dans le Pays de Bray (Seine-Maritime), c'est le projet de Christophe Guérard, natif de la région qui produit déjà de l'huile d'olive au Portugal et espère sortir ses premières bouteilles normandes en 2025.

Bientôt de l'huile d'olive made in Normandie !

Et si la Normandie était une terre d'olives ? C'est le pari que fait Christophe Guérard qui a décidé de se lancer dans la production d'huile d'olive chez lui en Pays de Bray.

Il va planter 300 oliviers dès 2022 sur une parcelle de 2 hectares à Serqueux (Seine-Maritime), "puis encore 300 en 2024, puis à nouveau 300 en 2025" explique Christophe Guérard.

Ces arbres viennent du Portugal, plus précisément du "Nord du Portugal et qui poussent à une altitude de 300 à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer avec des capacités de résistance jusqu'à -15 degrés !" explique le futur exploitant qui rappelle par ailleurs que "le Portugal a une influence océanique comme nous à proximité du littoral normand on est encore sous cette influence".

De l'huile d'olive et de la tapenade normande pour 2025

Toutes les conditions sont donc réunies espère-t-il. Si tout va bien, sa première récolte est prévue pour 2025 mais si les rendements ne sont pas suffisants pour produire de l'huile d'olive, il promet de la tapenade avec de l'anchois et puis une version normande pour le Dieppois qu'il est à base de hareng.

