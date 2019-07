Bientôt du miel "Made in Poitiers"

Poitiers, France

C'est une action qui vise à sensibiliser les employés de Grand Poitiers mais aussi le grand public à préserver et renforcer la biodiversité dans une zone urbanisée. Pour veiller sur les abeilles, des personnels de l'agglo ont été formés auprès de professionnels. Parmi les nombreux volontaires cinq ont été retenus et formés pour, en dehors de leur temps de travail, s'occuper quotidiennement de leurs nouvelles pensionnaires. "Surtout en ce moment on doit leur apporter régulièrement de l'eau, sourit Bénédicte. A titre personnel je suis très engagée pour la sauvegarde de la biodiversité et là, c'était l'occasion de passer à la pratique."

Deux des ruches installées au printemps dans les jardins des Carmélites © Radio France - Vincent Hulin

Les quatre ruches sont donc installées dans les jardins de l'ancien couvent et vont butiner dans les 3 km à la ronde et notamment dans le centre ville de Poitiers. La récolte du miel en fonction de la production sera partagée entre les agents de la collectivité "ça ne sera pas avant l'année prochaine" reconnaissent prudents, les apiculteurs en herbe.