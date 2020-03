Bientôt du surf à Metz ?

Et si vous vous mettiez au surf à Metz d'ici quelques semaines ? Le projet est déjà bien lancé, avec une rampe prototype installée derrière la digue de la Pucelle. "On trouve l'énergie grâce au barrage de la digue, explique Laurent Sublet, concepteur du projet chez Hydrostadium, filiale d'EDF. Quand on ouvre les vannes, l'eau chute en direction du parcours de canoë et pour créer cette vague, on met en place - juste derrière - une rampe avec une pente adaptée. Sur cette rampe, l'eau accélère puis tombe dans un bassin. Au moment où l'eau ralentit dans ce bassin, l'énergie accumulée se transforme en énergie de hauteur, c'est ça qui créé une petite bosse. Et c'est cette bosse qu'on peut surfer."

À la différence du surf classique, ce type de surf ne se fait qu'en largeur, sur 5 mètres ici. C'est l'eau qui s'écoule sous la planche, comme un tapis roulant. Cette idée est en grande partie financée par le budget participatif de la municipalité (à hauteur de 20 000 euros). Le club de canoë-kayak y voit une opportunité : élargir ses possibilités d'activité, notamment l'été.

Pour l'heure, l'installation n'est qu'un prototype. Des essais doivent avoir lieu dans les prochaines semaines, avec le retour de températures plus clémentes. Enfin, le projet définitif devra être validé par la nouvelle municipalité et par VNF (Voies navigables de France).