Bientôt la fin des vacances : le meilleur et le pire des souvenirs en Normandie !

Loin de nous l'idée de vous casser le moral, mais c'est bientôt la fin des vacances. Peut-être allez vous ramener quelques souvenirs de Normandie dans vos valises ? On fait le tour du meilleur (et du pire) des souvenirs !

Rouen, France

Vous allez repartir de Normandie des souvenirs des bons plein la tête et des babioles plein les valises. Qu'est-ce qui plait le plus aux touristes venus en Normandie ? On fait le tour de ce qui marche fort et de ce qu'il faut éviter à tout prix. Surtout si on l'offre en revenant de vacances.

Le magnet : un carton plein

Dans la boutique "Vachement Normand" à Rouen, il y en a partout : porte clés, cartes postales, bols, et puis les fameuses boules à neige. Mais il y a un produit qui fait un carton : "Ce qui se vend le plus c'est le magnet, un classique" explique Mathieu, le gérant de la boutique. Et ce sont surtout les magnets de Rouen qui fonctionne avec la cathédrale ou les maisons à colombages.

Et justement, Katia, touriste de l'Hérault, revient de la côte Normande et notamment d'Etretat avec des tas de souvenirs dans les valises. Mais son souvenir favori, c'est bien un magnet : "En l’occurrence, on a pris un magnet avec un tableau de Claude Monet car j'adore la peinture impressionniste" explique-t-elle.

Je pourrai voir mon magnet tous les matins sur mon réfrigérateur - Katia

La valeur sûre : les spécialités régionales

Autres produits qui se vendent comme des petits pains : les spécialités régionales. Et parmi elles : "Sablé, caramel de pomme, caramel au beurre salé, cidre etc..." énumère Mathieu. C'est en effet ce qu'a acheté Christine du Lot-et-Garonne : "On achète pour les biscuits mais surtout pour la boîte" s'amuse la touriste.

La valeur sûre : les spécialités normandes © Radio France - Flavien Groyer

Ce qui marche toujours autant

Parmi les souvenirs toujours aussi prisés des touristes : les tasses ou encore les tee-shirt de la marque normande Heula. "Il y a des dessins humoristiques sur la pluie, il y a aussi des expressions normandes mais ça joue surtout sur les clichés et donc surtout la pluie" explique Mathieu, le gérant.

Et puis, les tasses sont toujours très vendues comme les portes clés ou les boules à neige (oui oui encore !)

Les tasses, ça marche toujours aussi fort © Radio France - Flavien Groyer

La mauvaise idée ? L'assiette peinte

Sur une étagère en hauteur, on aperçoit des assiettes peintes au couleur de la ville de Rouen. Des souvenirs un peu ringard explique Mathieu. Il en vend beaucoup moins et surtout songe à ne plus les présenter dans sa boutique. "En fait ce sont surtout les Russes qui sont friands de ce genre de cadeau" confie le vendeur.