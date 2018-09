Spézet, France

C'est une institution des nuits du centre-Bretagne qui va faire son grand retour ! Le Spot, mythique discothèque de Spézet a été rachetée. D'ici un mois, un restaurant-salle de concert va ouvrir dans les locaux de l'ancienne boîte de nuit.

Benjamin et son ami Mathieu tenaient jusqu'à présent un food-truck, le Straed Cantine. Tous deux musiciens, ils avaient le projet de lancer un établissement de restauration rapide, qui propose une salle de spectacle.

L'ancienne videuse attend sa avec impatience

Après de longues recherches pour trouver des locaux, ils ont jeté leur dévolu sur le Spot, un lieu chargé d'histoire. L'ancienne patronne, Marianne Duigou, a tenu l'établissement toute sa vie, même après ses 90 ans. Celle qui faisait office de videuse attend avec impatience que le lieu reprenne vie.

Les nouveaux propriétaires se sont lancés dans de gros travaux... tout en conservant le charme du Spot! - Photo personnelle

La piste de danse conservée en l'état

Les deux acolytes ont gardé en partie la structure de l'établissement, le bar a été customisé, mais conserve la même forme. Les petits carreaux du carrelage, auxquels les clients étaient attachés également, tout comme les miroirs, nombreux dans l'établissement.

Plus important encore, la piste de danse du Spot est conservée ! "Elle glisse toujours autant", s'amuse Benjamin, en allumant les lumières vertes tout autour du parquet en bois. Un espace scénique a été aménagé et des concerts seront proposés régulièrement, via une structure associative.

Côté travaux, il a fallu installer une cuisine professionnelle et effectuer des mises aux normes de sécurité.

Des brunchs et des animations pour les enfants les dimanches

Les deux amis comptent bien animer la vie de la commune. Au-delà des concerts et de la restauration sur place et à emporter, ils vont également proposer des brunchs les dimanches, avec des activités pour les enfants. Comme un clin d’œil aux "après-midi limonades" de Marianne Duigou.

Alors, dansez, maintenant !