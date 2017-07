Bientôt un bébé panda au ZooParc de Beauval ?

Suspense au ZooParc de Beauval : Huan Huan, la femelle du couple de pandas géants présente des signes d'une possible gestation ces jours-ci. Il s'agirait d'un événement rarissime, pour cette espère dont la période de reproduction dure 48 heures par an.

Un appétit moins prononcé qu'à l'accoutumée et une tendance à se prostrer ces jours-ci, il n'en fallait pas plus pour susciter l'espoir des équipes du ZooParc de Beauval à Saint-Aignan-sur-Cher. Huan Huan, la femelle du couple de pandas géants venus de Chine présente les signes d'une possible gestation, d'autant que son taux d'hormones a fortement augmenté ces jours-ci, ce qui renforce un peu plus cette hypothèse. Deux possibilités selon les spécialistes : soit il s'agit effectivement d'une gestation, ou alors d'une pseudo-gestation. Impossible de trancher pour le moment puisque les signes sont les mêmes.

Un panda géant pèse seulement 150 grammes à la naissance

Une échographie sera réalisée fin juillet pour trancher, impossible de la faire avant puisqu'un embryon est détectable seulement trois semaines avant la naissance. Il faut dire qu'il s'agit de petites choses : un bébé panda géant pèse 150 grammes à la naissance, loin des 70 à 120 kilos qu'ils atteignent une fois adultes.

Une espèce qui se reproduit très peu

Si l'heureuse nouvelle se confirmait, il s'agirait d'un événement exceptionnel pour le ZooParc de Beauval : les naissances de panda géant sont rarissimes, il faut dire que la période de reproduction de cette espèce dure seulement 48 heures par an. Il s'agit en général de portées d'un ou deux petits, rarement trois. Après la naissance du (ou des) petit(s), il faut attendre environ trois mois avant d'espérer le(s) voir.