Il y aura bientôt un camping de luxe à Lasseube. C'est le projet d'un couple d'étrangers qui a racheté une immense bâtisse au sud du village.

On pourra bientôt faire du "glamping" à Lasseube. Un mélange entre camping et glamour donc. C'est le projet d'un couple qui a racheté l'ancienne maison d'hôtes Browne, une immense bâtisse chemin Rances, au sud de Lasseube.

Un couple d'aventuriers

Lui est anglais, il s'appelle Tobias Mews. Il est journaliste et sportif, un peu aventurier. Elle s'appelle Zayne, elle est sud-africaine. Tous les deux sont passionnés de sport et sont tombés amoureux de cette maison à Lasseube, et surtout des Pyrénées. Ils ont donc racheté il y a un an cette immense maison qui compte pas moins de 9 chambres, et autant de salle de bains.

Des tentes de luxe, et des chambres d'hôtes

Le couple va donc installer trois tentes de luxe sur le terrain en contrebas de la maison. Des sortes de gîtes mais recouverts par une bâche. Chacune fera 50 m², avec des chambres, des sanitaires, et même une cuisine. Tout cela dans un style très luxueux. Pour le moment le couple cherche la tente idéale, mais cela pourrait ressembler à la photo ci-dessous. Elle provient d'un site anglais, Longlands, qui a inspiré Tobias et Zayne Mews. Il y aura aussi trois chambres d'hôtes dans la maison pour ceux qui préfèrent dormir à l'intérieur.

Un exemple de ce à quoi pourraient ressembler les tentes, pris sur un site anglais qui a inspiré le couple - https://www.longlandsdevon.co.uk/location/

L'idée c'est de viser une clientèle aisée, et passionnée par le sport. C'est d'ailleurs pour cela que le couple a choisi Lasseube, à mi-chemin entre la montagne et l'océan. Un endroit parfait pour pratiquer toute sorte de sports, du VTT à la randonnée en passant par le surf.

Lasseube c'est le Katmandou des Pyrénées" - Tobias Mews

Une ouverture prévue pour le mois d'avril

Les chambres d'hôtes devraient être prêtes pour le mois d'avril. Pour les tentes de luxe il faudra attendre cet été. Le couple a reçu l'autorisation de la mairie, mais il faut encore faire des travaux, et installer ces fameuses tentes. Pour le maire de Lasseube, Jean-Louis Valiani, ce projet, baptisé "Secret Pyrenees", pourrait "faire connaître Lasseube dans le monde entier" et attirer des touristes.