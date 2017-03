Bientôt un film sur Alain Prost, les Ligériens aimeraient le voir plus souvent

Le légendaire pilote automobile qui a remporté plus de 50 grands prix est natif de Lorette et a grandi à Saint-Chamond. Mais ces deux communes regrettent son absence.

Un film retraçant le parcours de cette légende du sport automobile devrait sortir en 2017. En se replongeant dans ses racines, il faudra bien s'attarder un instant sur son département d'origine : la Loire.

Je lance un message à Alain Prost, il faut nous faire le plaisir de venir nous voir à Lorette !

À Lorette, où il est né. Le maire Gérard Tardy regrette de n'avoir jamais eu de réponse favorable à ces invitations : "Nous avons tenté de contacter ses secrétariats respectifs, on aurait aimé l'inviter. C'est toujours bien d'avoir une notoriété sportive ou politique à l'occasion des grands évènements. C'est un peu dommage, peut-être qu'il ne veut pas entendre parler de sa nativité de Lorette. Il ne faut pas avoir honte de ses origines et de sa commune."

Je suis pratiquement convaincue qu'il y a une partie des jeunes qui ne savent pas qui c'est !

Il faut dire que s'il est effectivement né à Lorette, il a surtout grandi dans la ville voisine de Saint-Chamond. En centre-ville, une salle municipale de sport porte même son nom. L'une des locataires s'appelle Monique Segaud. Elle est présidente d'un club de boxe qui s'entraîne dans cette salle. Elle aussi aimerait voir l'enfant du pays revenir plus régulièrement chez lui. "On a une salle Alain Prost en centre-ville, je suis pratiquement convaincue qu'il y a une partie des jeunes qui ne savent pas qui c'est ! On a des endroits pour faire du karting, il pourrait passer pour dire 'voilà j'ai fais mes premières armes ici', mais jamais on ne l'a vu revenir sur la région, c'est dommage.''