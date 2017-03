Bientôt une piste cyclable le long de l'ex autoroute A9 à Montpellier

Dans quelques semaines, la nouvelle A9 sera mise en service. L' actuelle A9 rebaptisée A709 servira de rocade sud pour entrer et sortir de Montpellier (Hérault). On apprend qu'une piste cyclable va être construite le long de ce boulevard urbain de Baillargues à St Jean de Védas.

La piste suivra le tracé précis de l'ex autoroute, sur près de vingt kilomètres de Baillargues à Saint Jean de Védas. Elle sera matérialisée par une bande jaune fluo réfléchissante. "Le vélo doit voir et être vu surtout la nuit" explique Pierre Braquet technicien a la Métropole.

C'est un peu comme les rails du tramway, les cyclistes suivront les bandes jaunes, c'est aussi un message aux automobilistes pour leur dire attention ici il y a des vélos qui roulent ( Pierre Braquet de la Métropole)

Cette piste doit être bien visible car la cohabitation s'annonce délicate entre les voitures et camions lancés a 90km/h et les vélos qui devront roulez au minimum a 15kmh. Heureusement il y aura un séparateur en mousse et des casques seront mis a disposition des utilisateurs pas forcément rassurés.

Je fais du vélo le week-end avec ma fille et je ne l'amènerai pas sur cette piste , c'est trop dangereux( un cycliste montpelliérain)

"Cette piste préfigure les autoroutes à vélo dont la Métropole va se doter a l'horizon 2020" explique Philippe Saurel maire et président de la Métropole de Montpellier. Il promet de se mettre en selle le jour de l'inauguration: " je serai sur un bmx, pour le symbol!"

Aujourd'hui le vélo c'est 5% du trafic global, l'objectif est de porter la part a 15% d'ici 3 ans.

La bande de l'A9 sur laquelle devrait être construite la piste cyclable © Maxppp -