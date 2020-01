Bienvenue aux premiers bébés de l'année en Normandie !

Alors que nous étions en train de festoyer pour le nouvel an, des mamans ont donné naissance à des beaux bébés en ce jour du 1er janvier 2020 !

Ces bébés ont fait passer la plus belle des nuits blanches à leurs heureux parents en ce 1er janvier !

Haute-Normandie, France

Leurs parents ont passé une nuit blanche mais pas pour les mêmes raison que nous toutes et tous qui fêtions le réveillon et le passage à la nouvelle année ! Des bébés ont choisi le 1er janvier 2020 pour faire leur arrivée dans notre monde.

Des naissances

A Rouen, au CHU la petite Nessy est née à 00h38 ! elle pèse 2 kilos 690. Au Havre, Raphael est arrivé à 5h20 du matin à la maternité de l'hôpital Monod. Un beau bébé de 3 kilos 700 !

Dans l'Eure, le premier bébé de l'année a vu le jour à Vernon. La jolie Peinda a pointé le bout de son nez à 1h32 du matin à la grande joie de sa maman et de son papa dont c'est le premier enfant ! elle pèse 2 kilos 500.

Les yeux vers les étoiles

Si on se tourne un peu vers le ciel et que l'on scrute les astres, ces nourrissons sont du signe du Capricorne. Si l'on en croit les spécialistes de l'astrologie, ces enfants auront une personnalité sérieuse et solide. Ils seront avides de connaissances, une personnalité bien trempée !