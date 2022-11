VIDÉO - Big Flo et Oli rendent hommage aux salariés de MPO à Villaines-la-Juhel sur les réseaux sociaux

Villaines-la-Juhel, star des réseaux sociaux ! Pour faire la promotion de leurs vinyles, les rappeurs toulousains Big Flo et Oli ont fait appel au journaliste et humoriste David Castello-Lopez. Il s'est rendu en Mayenne, à Villaines-la-Juhel, où est basée l'entreprise MPO, spécialisée dans la confection de CD, DVD et vinyles. L'occasion de mettre un coup de projecteur sur ces petites mains à l'origine des objets. Sur cette vidéo, vue près de 50 000 fois depuis sa sortie ce lundi, on y voit Chloé, Enzo, Léo, Thomas, Nadia, Mélody, Brigitte, Vivianne ou encore Justine.

David Castello-Lopez ironise également sur cette commune de 3 000 habitants, avec "une église pour prier et un hôpital pour mourir". On y voit des images de Villaines-la-Juhel, pour le plus grand bonheur des locaux.

Prochaine étape : un concert à Villaines-la-Juhel ?

"C'est super !" s'exclame à la fenêtre de sa maison Sandrine, qui travaille chez MPO. "On y voit la maison de retraite, l'église, un peu les collègues qui travaillent... ah bah ça fait plaisir !". Hugo, qui habite juste en face de l'église filmée dans la vidéo, se réjouit de voir qu'on "rend honneur aux personnes qui y travaillent et montre un peu la ville qui n'est pas du tout connue." Devant le collège, Mélanie, élève de 3ème, explique que sa maman travaille dans l'entreprise et qu'elle était "très contente que l'usine où elle travaille soit représentée dans une vidéo". Même joie pour sa camarade Luna, qui aime bien les deux rappeurs. "Villaines c'est un peu paumé donc ça fait plaisir", sourit-elle. À côté, Fabio abonde : "On ne la voit jamais aux nouvelles, donc c'est bien qu'on en parle dans une pub !"

Big Flo et Oli dans les studios de France Bleu © Radio France - Radio France

Le boulanger de Villaines-la-Juhel, qui écoute de temps en temps Big Flo et Oli notamment "la chanson qu'ils ont fait pour leur père, 'Papa'", a carrément une idée : "Il faudrait qu'ils viennent en concert à Villaines ! Là, je pense qu'il y aurait du monde". La réponse du maire, Daniel Lenoir ? "Mais pourquoi pas ! Il faut trouver l'endroit et, avec plaisir !"

Big Flo et Oli sont en tournée dans toute la France jusqu'à la fin de l'année 2023. Ils seront notamment à Angers le 28 avril, et au Mans le 30.

Sur la vidéo publiée par les deux rappeurs on aperçoit l'hôpital / maison de retraite de Villaines-la-Juhel. © Radio France - Manon Claverie