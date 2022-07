Big Jump : à Saint-Maur-des-Fossés on revendique le droit à la baignade dans la Marne

Plus de 400 personnes étaient présentes au Jardin du Beach à Saint-Maur-des-Fossés pour participer au Big Jump. Un événement européen qui recrée du lien entre les rivières et les citoyens. Dans le Val-de-Marne, c'est aussi l'occasion de demander la réouverture de la baignade estivale.

Le Big Jump est un événement qui a lieu à travers toute l'Europe, dans les villes qui sont traversées par une rivière. Chaque premier dimanche du mois de juillet les habitants se mettent à l'eau. Une initiative qui a pour but de recréer du lien entre les citoyens et les points d'eau qui les entourent tout en respectant l'environnement.

Baignade dans la Marne, un long combat

Au Jardin du Beach à St-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, la baignade estivale n'est pas encore autorisée par la préfecture. Le maire de la Ville, Sylvain Berrios, se bat pour ça depuis 30 ans. "Il y a 38 jours dans l'année où l'on peut se baigner. Ils correspondent à la période estivale, le moment où l'eau a retrouvé sa qualité pour les baignades. _Actuellement il est possible de s'y baigner_, la recherche de bactéries est en dessous du seuil recommandé. C'est pour cette raison que l'on demande juste une dérogation préfectorale, explique-t-il avant de souligner l'importance de cette autorisation pour l'environnement. C'est important pour le respect de la rivière, on a besoin d'avoir des lieux de baignade surveillés. À la fois pour protéger les baigneurs mais aussi pour l'écosystème parce que si on se baigne n'importe où on peut abimer les berges, c'est important que chacun respecte son environnement."

Se mouiller juste les pieds

Pour respecter l'arrêt préfectoral on ne peut se mouiller que les pieds mais malgré cette restriction beaucoup de Saint-Mauriens ont répondus présents pour l'événement. À 15h pile les premiers baigneurs, dont le Maire ont trempé leurs pieds dans la Marne. Mais avec cette chaleur il est difficile de résister à l'appel de l'eau. Alexandre est maître-nageur il essaye de faire respecter les règles. "Normalement ils ne peuvent se mouiller que des pieds aux genoux mais là ils ont tendance à se baigner jusqu'aux épaules, sourit-il. Après on leur donne une serviette pour bien s'essuyer et on leur recommande de prendre une douche."

Avec cette chaleur, difficile de se baigner juste les pieds © Radio France - Eloïse Roger

Parmi les baigneurs, il y a David qui vient tout juste de sortir du bassin avec ses fils. "Depuis le temps que je cours le long de la Marne et que je rêvais d'y faire un plongeon, ça fait vraiment du bien !" Elvira aussi participe au Big Jump en famille, elle est saint-maurienne depuis longtemps. "Quand mon mari était plus jeune la baignade était autorisée, il y avait une piscine ici c'est pour ça que ça s'appelle "Jardin du Beach" maintenant nous ce qu'on attend c'est que ce soit de nouveau autorisé pour y aller régulièrement l'été !" En 1970 la baignade était encore autorisée dans l'affluent avant d'être interdite par la préfecture à cause d'insalubrité.

Cette année, grande nouveauté pour le Big Jump de Saint-Maur-des-Fossés, Sylvain Berrios a rejoint à mi-chemin en paddle le maire de Champigny-sur-Marne, Laurent Jeanne. En effet, la ville voisine participe pour la première fois au Big Jump.

ylvain Berrios a rejoint à mi-chemin en paddle le maire de Champigny-sur-Marne, Laurent Jeanne © Radio France - Ville de Saint-Maur-des-Fossés