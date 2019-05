Bilal Hassani à La Roche-sur-Yon pour sa première séance de dédicaces depuis l'Eurovision

Le chanteur et youtubeur, représentant de la France à l'Eurovision à Tel Aviv le week-end dernier, est vite revenu sur terre. Première séance de dédicaces depuis sa seizième place vendredi soir à La Roche-sur-Yon, et des centaines de personnes dans la queue.

Vendée, France

"Bilaaaaaal je t'aime !", oui, bien sûr. Les fans sont au collège, au lycée, qui font la queue à plusieurs centaines dans le hall de la galerie commerciale pour une photo, une dédicace, un câlin. Bilal Hassani, finalement seizième de l'Eurovision et représentant de la France samedi dernier à Tel-Aviv, était vendredi 24 mai à La Roche-sur-Yon pour sa toute première séance de dédicace depuis le concours.

Il m'a fait un câlin, ses cheveux ils sont mais tellement doux !"

- Une jeune fan

Dur comme retour sur terre ? Apparemment non : "Ca me fait extrêmement plaisir de reprendre les dédicaces, malheureusement je suis un petit peu malade parce que les 20 jours à Tel Aviv ont été très intenses, je commence tranquillement à me rétablir mais j'ai quand même voulu voir mon public", affirme Bilal Hassani.

La queue est longue au rez-de-chaussée pour venir voir Bilal Hassani. © Radio France - Marc Bertrand

Pas présent au rassemblement contre l'homophobie le soir-même

Lui qui dénonce l'homophobie dans ses chansons et a été victime de nombreuses réactions de haines sur les réseaux sociaux en raison de son homosexualité, de ses origines et de son look queer et androgyne, n'ira pas rassemblement contre l'homophobie le soir-même à La Roche-sur-Yon. Un rassemblement qui fait suite aux violences et dégradations homophobes samedi 18 mai sur le stand LGBT place Napoléon à La Roche-sur-Yon.

Le chanteur n'en avait pas entendu parler. C'était en même temps que la finale de l'Eurovision. "Il a un train à 19 heures", précise son manager. "On ira pour lui", crient ses fans. "Il faut du courage à son âge pour assumer son identité et je pense qu'il peut être un modèle pour beaucoup d'autres", assure Maria, smartphone en main, en train de le prendre en photo de loin. Une fan elle aussi, et une fan de... 52 ans !