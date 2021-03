Montpelliérain cherche propriétaire de billets trouvés près d'un distributeur

"J'ai trouvé au sol plusieurs billets de banque à proximité d'un distributeur. Je voudrais les restituer à leur propriétaire". Les quelques lignes parues dans le courrier des lecteurs de La Gazette commencent ainsi, le message de G. Roland de Montpellier est très court. Juste le temps de préciser que l'argent sera rendu à condition de fournir quelques preuves : "le lieu, la date et l'heure de la perte", ainsi qu'un document attestant du retrait.

Contacté par France Bleu Hérault, G. Roland veut bien apporter quelques précisions supplémentaires. Il explique qu'il a passé cette annonce parce que "la somme est relativement importante, que ça a pu créer du tort à la personne qui l'a perdue". Et "l'état neuf" des billets qui lui laisse penser qu'ils proviennent d'un distributeur. Notre bienfaiteur ne livrera pas un indice de plus, afin de ne pas compromettre sa recherche.

On apprendra seulement qu'il est âgé de plus de 50 ans et que, "malheureusement", il a bien "conscience que peu de personnes feraient la même démarche" que lui mais que ce n'est "pas une raison pour ne pas le tenter". Au moment où il a répondu à nos questions, il n'avait "pas encore reçu de réponse". Il reste joignable...