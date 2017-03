"Billey manque de billets", quand un maire de Côte-d'Or jette un slam au rappeur Swagg Man

Bernard Hacquin, maire de Billey lance un appel à l'aide au rappeur Swagg Man, star d'internet. Son microscopique village doit en effet refaire plusieurs de ses routes, ce qui va coûter très cher. Et justement Swagg Man s'était fait prendre en photo dans la commune il y a quelques années de cela.

Des travaux d'enrobé sont prévus à Billey l'été prochain. Coût estimé de ces travaux: 80 000 euros. Une fortune, un Everest pour ce petit village de 250 habitants situé aux confins de la Côte-d'Or et du Jura à 7 km d'Auxonne. Car même si le Conseil départemental de Côte-d'Or a prévu une subvention d'environ 21 000 euros il reste 59 000 euros à trouver. Et à moins de faire exploser les impôts locaux les solutions semblent difficiles à trouver. Il faut savoir que les revenus fiscaux de la commune s'élèvent à environ 57 000 euros par an!

Les routes qui traversent Billey sont en très mauvais état, elles doivent être refaites © Radio France - Thomas Nougaillon

Alors que vient faire Swagg Man dans cette histoire me direz-vous? Eh bien figurez-vous que ce jeune rappeur d'origine Tunisienne, véritable phénomène sur le net (né à Nice en 1988) serait passé à Billey il y a de cela quelques années. Au volant de sa Bentley il se serait même fait prendre en photo devant le panneau d'entrée du village. Swagg Man a par ailleurs sorti un titre intitulé "Billey", justement, en 2014 qui a été vu plus de 7 millions de fois sur YouTube! Et dans lequel on le voit jeter des billets à tour de bras.

Le seul commerce de la commune, l'Entre-Deux un petit restaurant © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour Bernard Hacquin l'occasion était trop belle... Si Swagg Man en a trop... de billets il pourrait bien en donner quelques uns à Billey. C'est ainsi qu'il a écrit un petit texte de rap qu'il a envoyé jeudi dernier au rappeur via sa page FaceBook. Une initiative humoristique qui a également le mérite de jeter un éclairage, bien moins drôle, sur les difficultés économiques des petites communes. Pour l'instant Bernard Hacquin n'a aucune nouvelle de Swagg Man... Ancien syndicaliste monsieur le maire de Billey est aussi président du Fongecif Bourgogne-Franche-Comté. Le Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation.