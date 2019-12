Bischheim : une vingtaine d'Alsaciens courageux se retrouvent à la ballastière pour le bain de Noël

Bischheim, France

Un bain de Noël dans une eau à 3 degrés. C'est l'expérience insolite qu'ont vécue une vingtaine de personnes à la ballastière de Bischheim, près de Strasbourg, ce 25 décembre. Une tradition qui existe depuis une vingtaine d'années.

Il y a les habitués, comme Dominique : "J'y vais progressivement. Je prépare mon corps à la température et je sens le froid qui commence à remonter. C'est bon pour la santé," souligne-t-il.

Les nageurs du bain de Noël sont restés 30 secondes dans l'eau © Radio France - Margot Turgy

Un moment vivifiant que certains viennent partager en famille, comme Thémis et sa mère Catherine. Si Thémis "n'a pas mis la tête", Catherine, elle, a même fait "du dos crawlé."

Cette tradition du bain de Noël a été initiée par quatre gendarmes, explique François Prades, un autre habitué : "Ils se sont retrouvés ici un 25 décembre et ont décidé de finir le réveillon sur la plage avec une bouteille de champagne", explique-t-il. Au fil des années, les quatre gendarmes ont été rejoints par de plus en plus d'Alsaciens, curieux de tenter l'expérience. Et chaque année, c'est le même programme : après un décompte, la petite troupe se lance à l'eau, y reste une trentaine de secondes et retourne vite se rhabiller. Avant de se donner rendez-vous l'année suivante.