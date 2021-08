Blaye : Des cocktails Pfizer, Moderna et Astrazeneca à la carte d'un hôtel-restaurant

Boire un grand verre d'Astrazeneca bien frais, l'idée paraît saugrenue. Pourtant, l'hôtel-restaurant La Citadelle à Blaye a créé en juin une carte de cocktails aux noms de vaccins. "On a lancé la carte après les annonces gouvernementales sur l'instauration du pass sanitaire. On a estimé que ce serait bien que _nos pass à nous soient marrants_, dans cette période morose" explique le gérant de l'établissement, Guillaume Chaboz.

"Quatre ou cinq doses si on veut"

"Notre laboratoire a décidé que le Pfizer ce serait du rhum, le Moderna de la vodka... On a aussi essayé de travailler avec des produits locaux. On a du cognac de Charente, on a un sirop de vin avec les vins de Blaye. On a créé, puis _goûté pour s'immuniser_, et maintenant on les vend et ça marche du tonnerre" sourit le gérant avant d'ajouter : "Et on peut même en prendre quatre ou cinq doses si on veut !"

Avec modération bien sûr, et le vrai pass sanitaire reste obligatoire pour accéder au restaurant de l'établissement.