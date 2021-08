Un boa en cavale reste introuvable en Meurthe-et-Moselle

Depuis deux semaines, des interrogations planent sur Blénod-lès-Pont-à-Mousson, mais aussi un vent de compassion. "j'ai très peur des serpents mais j'espère que vous allez vite le récupérer. Pour vous comme pour nous" écrit par exemple Angelina sous la publication du groupe Facebook de la commune. Le boa constrictor s'est échappé du terrarium de son propriétaire il y a deux semaines maintenant.

L'animal introuvable depuis deux semaines

Le propriétaire, qui tient à rester anonyme, cherche Basilic (c'est son nom) depuis maintenant deux semaines. "Deux ou trois jours après, la voisine m'appelle pour me dire qu'elle a vu le serpent dans son jardin, le temps que j'arrive il s'était à nouveau enfui" se désole-t-il. "J'ai fait le tour de tout mon quartier, j'ai cherché sous les plaques d'égouts et sous les voitures, dans les arbres et même dans les boites aux lettres."

Aujourd'hui il espère un signalement de l'animal pour le retrouver, car sa disparition l'attriste beaucoup. Les habitants demandent régulièrement sur le groupe Facebook du village où en sont les recherches.

Contacté, le maire de la commune affirme qu'à l'heure actuelle, il ne dispose d'aucune information sur l'emplacement du serpent. "ça fait deux semaines et vu le temps de ces derniers jours, il y a des chances qu'il soit mort" conclue t-il

Un animal inoffensif

Le propriétaire tient à rappeler qu'il n y a pas de raisons d'avoir peur de cet animal. "Je comprends qu'il puisse y avoir des inquiétudes mais ce boa n'est pas venimeux et n'attaque qu'en cas de légitime défense, en mordant." Une morsure semblable à celle d'un chat, assure t-il.

Concernant les animaux domestiques, il explique que le boa ne chasse que les souris, rats ou encore lapins nains. "Même les poules ne craignent rien car les serpents en ont peur".