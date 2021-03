Grandes marées : bloqué à Fort Bloqué, un promeneur rentre à la nage

Attention aux grandes marées ! À chaque fois on le dit, on le répète, on pense à vérifier les horaires de marée avant de s'engager sur des gués qui peuvent être recouverts à marée haute.

Et pourtant, à chaque grande marée son lot d'aventuriers et de petites histoires. Heureusement celle-ci n'est pas dramatique.

Touriste bloqué... à Fort Bloqué !

C'est le maire de Ploemeur dans le Morbihan, qui s'agace sur sa page Facebook : "Une pensée au touriste bloqué... au Fort-Bloqué ce dimanche. Il devra attendre la marée basse à 22 heures pour rejoindre la côte." Oui mais lui répond un internaute, "s'il avait attendu 22 heures, il aurait eu une amende pour non respect du couvre-feu."

C'est peut-être uniquement motivé par cela qu'il a décidé... de rentrer "à la nage", explique l'élu, quelques centaines de mètres dans une eau à 10° selon les sites de météo marine.

Les grandes marées se poursuivent ce lundi avec des coefficients de 107 et 111, mardi deux pics de marée à 112.

