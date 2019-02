Bloqué dans les bouchons après un braquage au sud de Toulouse

Dimanche 24 février, un braqueur qui venait de voler une station-service en Haute-Garonne, s'est retrouvé coincé dans les embouteillages sur l'autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse.

La Maserati du mis en cause.

Haute-Garonne, France

Dimanche 24 février au matin, un accident vient d'avoir lieu sur l'autoroute A61 à hauteur d'Ayguevives (Haute-Garonne) à l'embranchement avec l'A66. Les gendarmes du peloton motorisé de Villefranche-de-Lauragais interviennent sur zone tandis que le Centre opérationnel de Toulouse les informe d'un vol de caisse à la station-service Carrefour, sur l'air de repos de Toulouse-Sud. L'homme est reparti au volant d'une puissante Maserati noire.

Les militaires repèrent la voiture signalée sur l'autoroute A61 en direction de Narbonne. Mais l'accident provoque un fort ralentissement et le braqueur ne parvient pas à s'extirper des bouchons. Rapidement, les gendarmes réussissent à stopper totalement le trafic routier pour tenter d'intercepter la Maserati qui prend la fuite. Ralenti par la herse placée sous sa roue, le conducteur est finalement obligé d'abandonner sa voiture deux kilomètres et de prendre la fuite à pieds à travers champs. Il est interpellé peu après et placé en garde-à-vue.