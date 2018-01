Lescar, France

Une panne informatique a paralysé les barrières du péage de Lescar ce lundi après-midi. Elles sont restées fermées sur toutes les voies, impossible de passer. Un bouchon de plusieurs centaines de mètres s'est formé, le temps que les agents interviennent.

Pour avoir laissé tourner les bagnoles, 7,80 euros, ça fait cher. — Gisèle

L'attente a été longue raconte Gisèle qui, ne sachant plus comment sortir de là, a appelé France Bleu Béarn : "Toutes les croix étaient au rouge, les gens pouvaient rentrer mais pas sortir. Il y avait une queue jusque sur l'autoroute. Nous étions garés en 3 ou 4 files, les uns derrière les autres, tout le monde était énervé de voir que ça faisait une demi-heure que nous étions bloqué, ça klaxonnait de partout ! Les gens voulaient savoir, il n'y avait personne. _Personne pour vous répondre dans ces péages_, alors c'est pas rigolo non plus. Et l'autoroute se paye, elle est pas gratuite ! Pour avoir laissé tourner les bagnoles, 7 euros 80, ça fait cher. Je pensais qu'ils nous auraient quand même laissé passer, au moins toute la queue qu'il y avait, mais pas du tout, les barrières se sont rabaissées. Pas de geste gentil, rien".